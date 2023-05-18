Мельник повідомив, що попередньо Харківщину обстріляли з С-300

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворог завдав удару по Харківській області з Бєлгорода – попередньо із ЗРК С-300.

«Загроза нових ракетних ударів зберігається.Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – пише Мельник.