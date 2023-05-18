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Мельник повідомив, що попередньо Харківщину обстріляли з С-300

Суспільство 15:13   18.05.2023
Вікторія Яковенко
Мельник повідомив, що попередньо Харківщину обстріляли з С-300

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворог завдав удару по Харківській області з Бєлгорода – попередньо із ЗРК С-300.

«Загроза нових ракетних ударів зберігається.Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – пише Мельник.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 15:13;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворог завдав удару по Харківській області з Бєлгорода – попередньо із ЗРК С-300.".