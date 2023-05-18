Мельник повідомив, що попередньо Харківщину обстріляли з С-300
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворог завдав удару по Харківській області з Бєлгорода – попередньо із ЗРК С-300.
«Загроза нових ракетних ударів зберігається.Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – пише Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 15:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що ворог завдав удару по Харківській області з Бєлгорода – попередньо із ЗРК С-300.".