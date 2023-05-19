«Удивительная стойкость жителей» — посол Франции побывал в Изюме (фото)

Посол Франции Этьен де Понсен поделился в twitter впечатлениями от своей поездки в деоккупированный Изюм. Он сообщил, что уже не первый раз посещает город после его освобождения.

«Изюм, несмотря на перенесенные страдания, постепенно возвращается к жизни. Спасибо мэру и начальнику Военной администрации Степану Масельскому за прием. Посещение сильно пострадавшей городской больницы и ремонтируемой центральной площади. Удивительная стойкость жителей», — написал де Понсен.

#Izium malgré les souffrances endurées revit progressivement. Merci au Maire et à S. Masselskyi, Chef de l’Administration militaire pour leur acceuil. Visite de l’Hôpital municipal durement touché et de la place centrale en rénovation. Magnifique résilience des habitants. 🇺🇦🇫🇷 https://t.co/Wp73faKvmZ pic.twitter.com/V78A2DhqBu — Etienne de Poncins (@EdePoncins) May 18, 2023

Ранее французский посол бывал в Изюме через небольшое время после его деоккупации — когда в городе начали обнаруживать массовые захоронения жертв российских оккупантов. В том числе на месте работали французские следователи.

О времени визита посла Франции не известно. Руководство Изюмской громады о его приезде не информировало. Но информировал начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко. Сообщение о приезде французского дипломата в Славянск и Краматорск Кириленко разместил в telegram 18 мая.