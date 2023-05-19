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«Удивительная стойкость жителей» — посол Франции побывал в Изюме (фото)

Мир 09:27   19.05.2023
Оксана Горун
«Удивительная стойкость жителей» — посол Франции побывал в Изюме (фото) Фото: twitter Etienne de Poncins

Посол Франции Этьен де Понсен поделился в twitter впечатлениями от своей поездки в деоккупированный Изюм. Он сообщил, что уже не первый раз посещает город после его освобождения.

«Изюм, несмотря на перенесенные страдания, постепенно возвращается к жизни. Спасибо мэру и начальнику Военной администрации Степану Масельскому за прием. Посещение сильно пострадавшей городской больницы и ремонтируемой центральной площади. Удивительная стойкость жителей», — написал де Понсен.

 

Ранее французский посол бывал в Изюме через небольшое время после его деоккупации — когда в городе начали обнаруживать массовые захоронения жертв российских оккупантов. В том числе на месте работали французские следователи.

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О времени визита посла Франции не известно. Руководство Изюмской громады о его приезде не информировало. Но информировал начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко. Сообщение о приезде французского дипломата в Славянск и Краматорск Кириленко разместил в telegram 18 мая.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Общество, Политика, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 09:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Посол Франции Этьен де Понсен поделился в twitter впечатлениями от своей поездки в деоккупированный Изюм. Он сообщил, что уже не первый раз посещает город после его освобождения".