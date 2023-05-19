“Дивовижна стійкість жителів” – посол Франції побував у Ізюмі (фото)

Посол Франції Етьєн де Понсен поділився у твіттері враженнями від своєї поїздки до деокупованого Ізюма. Він повідомив, що вже не вперше відвідує місто після його звільнення.

“Ізюм, попри перенесені страждання, поступово повертається до життя. Дякую меру та начальнику Військової адміністрації Степану Масельському за зустріч. Відвідування міської лікарні, що сильно постраждала, і ремонтованої центральної площі. Дивовижна стійкість мешканців”, — написав де Понсен.

#Izium malgré les souffrances endurées revit progressivement. Merci au Maire et S. Masselskyi, Chef de l’Administration militaire pour leur acceuil. Visite de l’Hôpital municipal dure touché et de la place centrale en rénovation. Magnifique résilience des habitantes. 🇺🇦🇫🇷 https://t.co/Wp73faKvmZ pic.twitter.com/V78A2DhqBu — Etienne de Poncins (@EdePoncins) May 18, 2023

Раніше французький посол бував у Ізюмі через невеликий час після його деокупації – коли в місті почали виявляти масові поховання жертв російських окупантів. На місці працювали французькі слідчі.

Про час візиту посла Франції не відомо. Керівництво Ізюмської громади про його приїзд не інформувало. Але інформував начальник Донецької ОВА Павло Кириленко. Повідомлення про приїзд французького дипломата до Слов’янська та Краматорська Кириленко розмістив у телеграмі 18 травня.