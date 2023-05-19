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“Дивовижна стійкість жителів” – посол Франції побував у Ізюмі (фото)

Політика 09:27   19.05.2023
Оксана Горун
“Дивовижна стійкість жителів” – посол Франції побував у Ізюмі (фото) Фото: twitter Etienne de Poncins

Посол Франції Етьєн де Понсен поділився у твіттері враженнями від своєї поїздки до деокупованого Ізюма. Він повідомив, що вже не вперше відвідує місто після його звільнення.

“Ізюм, попри перенесені страждання, поступово повертається до життя. Дякую меру та начальнику Військової адміністрації Степану Масельському за зустріч. Відвідування міської лікарні, що сильно постраждала, і ремонтованої центральної площі. Дивовижна стійкість мешканців”, — написав де Понсен.

 

Раніше французький посол бував у Ізюмі через невеликий час після його деокупації – коли в місті почали виявляти масові поховання жертв російських окупантів. На місці працювали французькі слідчі.

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Про час візиту посла Франції не відомо. Керівництво Ізюмської громади про його приїзд не інформувало. Але інформував начальник Донецької ОВА Павло Кириленко. Повідомлення про приїзд французького дипломата до Слов’янська та Краматорська Кириленко розмістив у телеграмі 18 травня.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Світ, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 09:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Посол Франції Етьєн де Понсен поділився у твіттері враженнями від своєї поїздки до деокупованого Ізюма. Він повідомив, що вже не вперше відвідує місто після його звільнення".