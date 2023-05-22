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Они ставят цели, как в Бахмуте — Череватый о Купянско-Лиманском направлении

Украина 20:01   22.05.2023
Елена Нагорная
Они ставят цели, как в Бахмуте — Череватый о Купянско-Лиманском направлении

За сутки оккупанты 552 раза обстреляли позиции украинских военных на Купянско-Лиманском направлении из ствольной и реактивной артиллерии и совершили 16 авианалетов.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Они там ставят такие же цели, как и в Бахмуте. Только способности не такие мощные. Они там концентрируются больше на артиллерийском поражении», — сказал он.

По его словам, в результате шести боевых столкновений были ликвидированы 54 оккупанта и ранены еще 84. Один захватчик попал в плен. Украинские защитники уничтожили четыре БМП-1, боевую машину десанта, гаубицу и два полевых склада с боеприпасами.

«Они пытаются атаковать наши позиции, однако всегда встречают мощное сопротивление и отходят», — добавил Череватый.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 20:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки оккупанты 552 раза обстреляли позиции украинских военных на Купянско-Лиманском направлении из ствольной и реактивной артиллерии и совершили 16 авианалетов.".