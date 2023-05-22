Они ставят цели, как в Бахмуте — Череватый о Купянско-Лиманском направлении
За сутки оккупанты 552 раза обстреляли позиции украинских военных на Купянско-Лиманском направлении из ствольной и реактивной артиллерии и совершили 16 авианалетов.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
«Они там ставят такие же цели, как и в Бахмуте. Только способности не такие мощные. Они там концентрируются больше на артиллерийском поражении», — сказал он.
По его словам, в результате шести боевых столкновений были ликвидированы 54 оккупанта и ранены еще 84. Один захватчик попал в плен. Украинские защитники уничтожили четыре БМП-1, боевую машину десанта, гаубицу и два полевых склада с боеприпасами.
«Они пытаются атаковать наши позиции, однако всегда встречают мощное сопротивление и отходят», — добавил Череватый.
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 20:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки оккупанты 552 раза обстреляли позиции украинских военных на Купянско-Лиманском направлении из ствольной и реактивной артиллерии и совершили 16 авианалетов.".