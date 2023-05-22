Россияне нанесли авиаудары в районе трех сел на Харьковщине — Генштаб

Армия РФ нанесла авиаудары вблизи сел Орлянское, Кисловка и Табаевка Купянского района, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 23 населенных пункта Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Противник нанес 21 ракетный удар по городам Днепр, Запорожье и населенным пунктам Харьковщины, пишет Генштаб.

Также продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего состоялось 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре остаются Бахмут и Марьинка.

На Слобожанском направлении захватчики обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Морозова Долина, Шевченко, Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Старица, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Чугуновка.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Гусинка, Табаевка и Берестовое.