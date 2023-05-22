Росіяни завдали авіаударів у районі трьох сіл на Харківщині – Генштаб

Армія РФ завдала авіаударів поблизу сіл Орлянське, Кислівка та Табаївка Куп’янського району, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 23 населені пункти Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Супротивник завдав 21 ракетного удару по містах Дніпро, Запоріжжя та населених пунктах Харківщини, пише Генштаб.

Також продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом відбулося 25 бойових зіткнень на вказаних ділянках фронту, в епіцентрі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Слобожанському напрямку загарбники здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Морозова Долина, Шевченка, Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Стариця, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Гусинка, Табаївка та Берестове.