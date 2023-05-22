Вони ставлять цілі, як у Бахмуті -Череватий про Куп’янсько-Лиманський напрямок

За добу окупанти 552 рази обстріляли позиції українських військових на Куп’янсько-Лиманському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії та здійснили 16 авіанальотів.

Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Вони там ставлять такі ж цілі, як і в Бахмуті. Тільки спроможності не такі потужні. Вони там концентруються більше на артилерійському ураженні», – сказав він.

За його словами, внаслідок шести бойових зіткнень було ліквідовано 54 окупанти та поранено ще 84. Один загарбник потрапив у полон. Українські захисники знищили чотири БМП-1, бойову машину десанту, гаубицю і два польові склади з боєприпасами.

«Вони намагаються атакувати наші позиції, проте завжди зустрічають потужний опір та відходять», – додав Череватий.