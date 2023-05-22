Live
  • Понеділок 22.05.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

Вони ставлять цілі, як у Бахмуті -Череватий про Куп’янсько-Лиманський напрямок

Україна 20:01   22.05.2023
Олена Нагорна
Вони ставлять цілі, як у Бахмуті -Череватий про Куп’янсько-Лиманський напрямок

За добу окупанти 552 рази обстріляли позиції українських військових на Куп’янсько-Лиманському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії та здійснили 16 авіанальотів.

Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Вони там ставлять такі ж цілі, як і в Бахмуті. Тільки спроможності не такі потужні. Вони там концентруються більше на артилерійському ураженні», – сказав він.

За його словами, внаслідок шести бойових зіткнень було ліквідовано 54 окупанти та поранено ще 84. Один загарбник потрапив у полон. Українські захисники знищили чотири БМП-1, бойову машину десанту, гаубицю і два польові склади з боєприпасами.

«Вони намагаються атакувати наші позиції, проте завжди зустрічають потужний опір та відходять», – додав Череватий.

Читайте також: Росіяни завдали авіаударів у районі трьох сіл на Харківщині — Генштаб

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

18:52
У Харкові обстежують мережі водовідведення
18:43
Росіяни завдали авіаударів у районі трьох сіл на Харківщині – Генштаб
16:18
Вибухи у Харкові. Мешканці міста повідомляють про ракетну атаку
14:46
У Харкові два підприємства роками не платили до міськбюджету за оренду землі
14:06
Навчальник рік в більшості громад області та в Харкові завершиться 2 червня

  • Категорії: Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Вони ставлять цілі, як у Бахмуті -Череватий про Куп’янсько-Лиманський напрямок»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 20:01;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу окупанти 552 рази обстріляли позиції українських військових на Куп’янсько-Лиманському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії та здійснили 16 авіанальотів.".