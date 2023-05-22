В Циркуны вернули газ: энергоносителя не было из-за обстрелов РФ
Фото: АО «Харьковгаз»
В Циркуновской громаде на Харьковщине отремонтировали поврежденный обстрелами РФ газопровод.
Жители Циркуновской громады остались без газа в результате вражеских обстрелов жилых кварталов и повреждения одного из распределительных газопроводов, сообщили в АО «Харьковгаз».
Сейчас газовики подключили подачу энергоносителя к 190 домам.
«Дальнейшее подключение домовладений будет производиться по заявкам потребителей в случае наличия жильцов в домовладении», — отметили в компании.
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 11:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Циркуновской громаде на Харьковщине отремонтировали поврежденный обстрелами РФ газопровод.".