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В Циркуны вернули газ: энергоносителя не было из-за обстрелов РФ

Общество 11:18   22.05.2023
Виктория Яковенко
В Циркуны вернули газ: энергоносителя не было из-за обстрелов РФ Фото: АО «Харьковгаз»

В Циркуновской громаде на Харьковщине отремонтировали поврежденный обстрелами РФ газопровод.

Жители Циркуновской громады остались без газа в результате вражеских обстрелов жилых кварталов и повреждения одного из распределительных газопроводов, сообщили в АО «Харьковгаз».

Сейчас газовики подключили подачу энергоносителя к 190 домам.

«Дальнейшее подключение домовладений будет производиться по заявкам потребителей в случае наличия жильцов в домовладении», — отметили в компании.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 11:18;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Циркуновской громаде на Харьковщине отремонтировали поврежденный обстрелами РФ газопровод.".