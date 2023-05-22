В Циркуны вернули газ: энергоносителя не было из-за обстрелов РФ

В Циркуновской громаде на Харьковщине отремонтировали поврежденный обстрелами РФ газопровод.

Жители Циркуновской громады остались без газа в результате вражеских обстрелов жилых кварталов и повреждения одного из распределительных газопроводов, сообщили в АО «Харьковгаз».

Сейчас газовики подключили подачу энергоносителя к 190 домам.

«Дальнейшее подключение домовладений будет производиться по заявкам потребителей в случае наличия жильцов в домовладении», — отметили в компании.