У Циркуни повернули газ: енергоносія не було через обстріли РФ
Фото: АТ “Харківгаз”
У Циркунівській громаді на Харківщині відновили пошкоджений обстрілами РФ газопровід.
Мешканці Циркунівської громади залишились без газу внаслідок ворожих обстрілів житлових кварталів та пошкодження одного з розподільних газопроводів, повідомили в АТ «Харківгаз».
Наразі газовики підключили подачу енергоносія до 190 будинків.
«Подальше підключення домоволодінь буде здійснюватись за заявками споживачів у разі наявності мешканців у домоволодінні», – зазначили в компанії.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 11:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Циркунівській громаді на Харківщині відновили пошкоджений обстрілами РФ газопровід.".