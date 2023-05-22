У Циркуни повернули газ: енергоносія не було через обстріли РФ

У Циркунівській громаді на Харківщині відновили пошкоджений обстрілами РФ газопровід.

Мешканці Циркунівської громади залишились без газу внаслідок ворожих обстрілів житлових кварталів та пошкодження одного з розподільних газопроводів, повідомили в АТ «Харківгаз».

Наразі газовики підключили подачу енергоносія до 190 будинків.

«Подальше підключення домоволодінь буде здійснюватись за заявками споживачів у разі наявності мешканців у домоволодінні», – зазначили в компанії.