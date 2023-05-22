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У Циркуни повернули газ: енергоносія не було через обстріли РФ

Суспільство 11:18   22.05.2023
Вікторія Яковенко
У Циркуни повернули газ: енергоносія не було через обстріли РФ Фото: АТ “Харківгаз”

У Циркунівській громаді на Харківщині відновили пошкоджений обстрілами РФ газопровід.

Мешканці Циркунівської громади залишились без газу внаслідок ворожих обстрілів житлових кварталів та пошкодження одного з розподільних газопроводів, повідомили в АТ «Харківгаз».

Наразі газовики підключили подачу енергоносія до 190 будинків.

«Подальше підключення домоволодінь буде здійснюватись за заявками споживачів у разі наявності мешканців у домоволодінні», – зазначили в компанії.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Циркунівській громаді на Харківщині відновили пошкоджений обстрілами РФ газопровід.".