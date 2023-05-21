Прокуратура показала місце ракетного удару в Циркунах під Харковом (відео)
За фактом ракетного удару по селу Циркуни Харківської області близько 19:30 21 травня буде відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
“Дві ракети типу С-300 були запущені з території Бєлгородської області. На місці тілесних ушкоджень зазнала одна особа. Також було зруйновано декілька цивільних будівель”, – сказав Чубенко.
Відео: Харківська облпрокуратура
Як повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов, близько 19:30 21 травня росіяни вдарили по селу Циркуни двома ракетами. Одна влучила в землю, друга пошкодила приватний будинок. Постраждав цивільний чоловік – медики надають йому допомогу.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 23:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом ракетного удару по селу Циркуни Харківської області близько 19:30 21 травня буде відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).".