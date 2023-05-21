Прокуратура показала місце ракетного удару в Циркунах під Харковом (відео)

За фактом ракетного удару по селу Циркуни Харківської області близько 19:30 21 травня буде відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

“Дві ракети типу С-300 були запущені з території Бєлгородської області. На місці тілесних ушкоджень зазнала одна особа. Також було зруйновано декілька цивільних будівель”, – сказав Чубенко.

Відео: Харківська облпрокуратура

Як повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов, близько 19:30 21 травня росіяни вдарили по селу Циркуни двома ракетами. Одна влучила в землю, друга пошкодила приватний будинок. Постраждав цивільний чоловік – медики надають йому допомогу.