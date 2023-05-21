Прокуратура показала место ракетного удара в Циркунах под Харьковом (видео)

По факту ракетного удара по селу Циркуны Харьковской области около 19:30 21 мая будет открыто уголовное производство по ч.1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Две ракеты типа С-300 были запущены с территории Белгородской области. На месте телесные повреждения получил один человек. Также было разрушено несколько гражданских зданий», — сказал Чубенко.

Видео: Харьковская облпрокуратура

Как сообщал глава ХОВА Олег Синегубов, около 19:30 21 мая россияне ударили по селу Циркуны двумя ракетами. Одна попала в землю, вторая повредила частный дом. Пострадал гражданский мужчина — медики оказывают ему помощь.