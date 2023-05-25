В Харькове сегодня днем не будет ходить один из троллейбусов
Фото: пресс-служба ХГС
На маршруте в Харькове с 10:00 до 15:00 не будет троллейбуса №11, сообщили в мэрии.
«Движение троллейбусов на ул. Любови Малой и ул. Плановой, на участке от ул. Семинарской до ул. Дудинской, будет прекращено сегодня, 25 мая, с 10:00 до 15:00. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ АО «Харьковоблэнерго», — отметили в Харьковском горсовете.
В это время троллейбус №11 не будет курсировать.
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 09:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На маршруте в Харькове с 10:00 до 15:00 не будет троллейбуса №11, сообщили в мэрии".