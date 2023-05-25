В Харькове сегодня днем не будет ходить один из троллейбусов

На маршруте в Харькове с 10:00 до 15:00 не будет троллейбуса №11, сообщили в мэрии.

«Движение троллейбусов на ул. Любови Малой и ул. Плановой, на участке от ул. Семинарской до ул. Дудинской, будет прекращено сегодня, 25 мая, с 10:00 до 15:00. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ АО «Харьковоблэнерго», — отметили в Харьковском горсовете.

В это время троллейбус №11 не будет курсировать.