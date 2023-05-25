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В Харькове сегодня днем не будет ходить один из троллейбусов

Общество 09:32   25.05.2023
Оксана Горун
В Харькове сегодня днем не будет ходить один из троллейбусов Фото: пресс-служба ХГС

На маршруте в Харькове с 10:00 до 15:00 не будет троллейбуса №11, сообщили в мэрии.

«Движение троллейбусов на ул. Любови Малой и ул. Плановой, на участке от ул. Семинарской до ул. Дудинской, будет прекращено сегодня, 25 мая, с 10:00 до 15:00. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением ремонтных работ АО «Харьковоблэнерго», — отметили в Харьковском горсовете.

В это время троллейбус №11 не будет курсировать.

Читайте также: Когда в Харькове вернут плату за проезд в общественном транспорте: ответ мэра

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 09:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На маршруте в Харькове с 10:00 до 15:00 не будет троллейбуса №11, сообщили в мэрии".