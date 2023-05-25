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У Харкові сьогодні вдень не ходитиме один із тролейбусів

Суспільство 09:32   25.05.2023
Оксана Горун
У Харкові сьогодні вдень не ходитиме один із тролейбусів

На маршруті у Харкові з 10:00 до 15:00 не буде тролейбуса №11, повідомили у мерії.

Рух тролейбусів на вул. Любові Малої та вул. Плановій, на ділянці від вул. Семінарської до вул. Дудинської, буде припинений сьогодні, 25 травня, з 10:00 до 15:00. Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з проведенням ремонтних робіт АТ “Харківобленерго”, – зазначили в Харківській міськраді.

У цей час тролейбус №11 не курсуватиме.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 09:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На маршруті у Харкові з 10:00 до 15:00 не буде тролейбуса №11, повідомили у мерії".