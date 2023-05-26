На Харьковщине продолжается разминирование: где сегодня будет «громко» — ХОВА
Сегодня, 26 мая, в Балаклейской громаде работают саперы.
«С 11.30 до 12.00 планируется контролируемый подрыв снаряда в селе Волвенково», – рассказали в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 11:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 26 мая, в Балаклейской громаде работают саперы.".