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На Харьковщине продолжается разминирование: где сегодня будет «громко» — ХОВА

Общество 11:26   26.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине продолжается разминирование: где сегодня будет «громко» — ХОВА

Сегодня, 26 мая, в Балаклейской громаде работают саперы.

«С 11.30 до 12.00 планируется контролируемый подрыв снаряда в селе Волвенково», – рассказали в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 11:26;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 26 мая, в Балаклейской громаде работают саперы.".