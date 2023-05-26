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Вез боеприпас в мотоцикле: полиция сообщила подробности ЧП на Харьковщине

10:59   26.05.2023
Оксана Горун
Вез боеприпас в мотоцикле: полиция сообщила подробности ЧП на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция Харьковской области открыла уголовное производство по статье «нарушение законов и обычаев войны» из-за происшествия в селе Протопоповка.

«25 мая в отдел полиции № 1 Изюмского РУП поступило сообщение о том, что в селе Протопоповка в результате детонации неустановленного взрывоопасного предмета подорвался мужчина, перевозивший взрывное устройство на мотоцикле. От полученных травм водитель погиб», — напомнили обстоятельства трагедии в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Также, по информации полиции, ранение в результате этого взрыва получил 46-летний житель села, который проходил мимо места происшествия. Мужчину доставили в больницу.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 10:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области открыла уголовное производство по статье «нарушение законов и обычаев войны» из-за происшествия в селе Протопоповка".