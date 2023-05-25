Вез боеприпас в коляске мотоцикла: житель Харьковщины погиб, еще один ранен

В селе Протопоповка Балаклейской громады Харьковской области неизвестный взрывоопасный предмет забрал жизнь 39-летнего местного жителя.

Боеприпас сдетонировал в тот момент, когда мужчина вез его в коляске мотоцикла, двигаясь по селу, рассказывают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Мужчина погиб сразу. Также ранения получил другой местный 45-ти лет», — сообщили в ГСЧС.