Вез боеприпас в коляске мотоцикла: житель Харьковщины погиб, еще один ранен
В селе Протопоповка Балаклейской громады Харьковской области неизвестный взрывоопасный предмет забрал жизнь 39-летнего местного жителя.
Боеприпас сдетонировал в тот момент, когда мужчина вез его в коляске мотоцикла, двигаясь по селу, рассказывают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Мужчина погиб сразу. Также ранения получил другой местный 45-ти лет», — сообщили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 20:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Протопоповка Балаклейской громады Харьковской области неизвестный взрывоопасный предмет забрал жизнь 39-летнего местного жителя.".