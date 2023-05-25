Віз вибухівку на мотоциклі: житель Харківщини загинув, ще одного поранено

У селі Протопопопівка Балаклійської громади Харківської області невідомий вибухонебезпечний предмет забрав життя 39-річного місцевого мешканця.

Боєприпас здетонував у той момент, коли чоловік віз його у колясці мотоцикла, рухаючись селом, розповідають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Чоловік загинув одразу. Також поранення отримав інший місцевий 45 років”, – повідомили в ДСНС.