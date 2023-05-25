Віз вибухівку на мотоциклі: житель Харківщини загинув, ще одного поранено
У селі Протопопопівка Балаклійської громади Харківської області невідомий вибухонебезпечний предмет забрав життя 39-річного місцевого мешканця.
Боєприпас здетонував у той момент, коли чоловік віз його у колясці мотоцикла, рухаючись селом, розповідають у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Чоловік загинув одразу. Також поранення отримав інший місцевий 45 років”, – повідомили в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 20:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Протопопопівка Балаклійської громади Харківської області невідомий вибухонебезпечний предмет забрав життя 39-річного місцевого мешканця.".