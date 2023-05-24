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Мешканець Харківщини знайшов на дорозі вибухівку: боєприпас здетонував у руках

Події 11:15   24.05.2023
Вікторія Яковенко
Мешканець Харківщини знайшов на дорозі вибухівку: боєприпас здетонував у руках Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

24 травня у селі Олександрівка Куньєвської громади вибухонебезпечний предмет здетонував в руках у 33-річного чоловіка.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, 33-річний чоловік знайшов на дорозі предмет, схожий на вибухонебезпечний, та взяв його в руки. Боєприпас одразу здетонував.

Внаслідок вибуху чоловік залишився без пальців на правій руці. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі в місті Ізюм.

Рятувальники звернулися до мешканців Харківщини, з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. У разі виявлення підозрілого предмета потрібно повідомити про знахідку в ДСНС або у Нацполіцію за телефонами “101”, “102” або “112”.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 11:15;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 травня у селі Олександрівка Куньєвської громади вибухонебезпечний предмет здетонував в руках у 33-річного чоловіка.".