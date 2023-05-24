Мешканець Харківщини знайшов на дорозі вибухівку: боєприпас здетонував у руках
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
24 травня у селі Олександрівка Куньєвської громади вибухонебезпечний предмет здетонував в руках у 33-річного чоловіка.
За даними ГУ ДСНС в Харківській області, 33-річний чоловік знайшов на дорозі предмет, схожий на вибухонебезпечний, та взяв його в руки. Боєприпас одразу здетонував.
Внаслідок вибуху чоловік залишився без пальців на правій руці. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі в місті Ізюм.
Рятувальники звернулися до мешканців Харківщини, з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. У разі виявлення підозрілого предмета потрібно повідомити про знахідку в ДСНС або у Нацполіцію за телефонами “101”, “102” або “112”.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 11:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 травня у селі Олександрівка Куньєвської громади вибухонебезпечний предмет здетонував в руках у 33-річного чоловіка.".