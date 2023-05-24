Мешканець Харківщини знайшов на дорозі вибухівку: боєприпас здетонував у руках

24 травня у селі Олександрівка Куньєвської громади вибухонебезпечний предмет здетонував в руках у 33-річного чоловіка.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, 33-річний чоловік знайшов на дорозі предмет, схожий на вибухонебезпечний, та взяв його в руки. Боєприпас одразу здетонував.

Внаслідок вибуху чоловік залишився без пальців на правій руці. Наразі постраждалий перебуває на лікуванні у медичному закладі в місті Ізюм.

Рятувальники звернулися до мешканців Харківщини, з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. У разі виявлення підозрілого предмета потрібно повідомити про знахідку в ДСНС або у Нацполіцію за телефонами “101”, “102” або “112”.