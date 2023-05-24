Житель Харьковщины нашел на дороге взрывчатку: боеприпас сдетонировал в руках

24 мая в селе Александровка Куньевской громады взрывоопасный предмет сдетонировал в руках 33-летнего мужчины.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, 33-летний мужчина нашел на дороге предмет, похожий на взрывоопасный, и взял его в руки. Боеприпас сразу сдетонировал.

В результате взрыва мужчина остался без пальцев на правой руке. Пострадавший находится на лечении в медучреждении в городе Изюм.

Спасатели обратились к жителям Харьковщины с просьбой быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности. В случае обнаружения подозрительного предмета следует сообщить о находке в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам «101», «102» или «112».