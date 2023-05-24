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Житель Харьковщины нашел на дороге взрывчатку: боеприпас сдетонировал в руках

Происшествия 11:15   24.05.2023
Виктория Яковенко
Житель Харьковщины нашел на дороге взрывчатку: боеприпас сдетонировал в руках Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

24 мая в селе Александровка Куньевской громады взрывоопасный предмет сдетонировал в руках 33-летнего мужчины.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, 33-летний мужчина нашел на дороге предмет, похожий на взрывоопасный, и взял его в руки. Боеприпас сразу сдетонировал.

В результате взрыва мужчина остался без пальцев на правой руке. Пострадавший находится на лечении в медучреждении в городе Изюм.

Спасатели обратились к жителям Харьковщины с просьбой быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности. В случае обнаружения подозрительного предмета следует сообщить о находке в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам «101», «102» или «112».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 11:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 мая в селе Александровка Куньевской громады взрывоопасный предмет сдетонировал в руках 33-летнего мужчины.".