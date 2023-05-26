Віз боєприпас у мотоциклі: поліція повідомила подробиці НП на Харківщині

Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за статтею “порушення законів та звичаїв війни” через подію у селі Протопопопівка.

“25 травня до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення про те, що в селі Протопопівка внаслідок детонації невстановленого вибухонебезпечного предмета підірвався чоловік, який перевозив вибуховий пристрій на мотоциклі. Від отриманих травм водій загинув”, – нагадали обставини трагедії у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також, за інформацією поліції, поранення внаслідок цього вибуху отримав 46-річний житель села, який проходив повз місце події. Чоловіка доправили до лікарні.