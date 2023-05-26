Live
  • П’ятниця 26.05.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Віз боєприпас у мотоциклі: поліція повідомила подробиці НП на Харківщині

10:59   26.05.2023
Оксана Горун
Віз боєприпас у мотоциклі: поліція повідомила подробиці НП на Харківщині

Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за статтею “порушення законів та звичаїв війни” через подію у селі Протопопопівка.

“25 травня до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення про те, що в селі Протопопівка внаслідок детонації невстановленого вибухонебезпечного предмета підірвався чоловік, який перевозив вибуховий пристрій на мотоциклі. Від отриманих травм водій загинув”, – нагадали обставини трагедії у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Читайте також:  Віз боєприпас у візку мотоцикла: мешканець Харківщини загинув, ще один поранений

Також, за інформацією поліції, поранення внаслідок цього вибуху отримав 46-річний житель села, який проходив повз місце події. Чоловіка доправили до лікарні.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

20:11
Віз вибухівку на мотоциклі: житель Харківщини загинув, ще одного поранено
15:26
Патрулював та допитував : в Ізюмі викрили зрадника, який втік до РФ
11:18
Розбиті дитсадки, будинки та інфраструктура: наслідки обстрілів Харківщини
10:10
“Росія тут назавжди” – мешканці Харківщини повідомили про підозру
21:00
Уже добу на Харківщині сотні людей шукають дворічну Віолетту (фото, відео)

  • Категорії: Без категорії; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Віз боєприпас у мотоциклі: поліція повідомила подробиці НП на Харківщині»; з категорії на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 10:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за статтею “порушення законів та звичаїв війни” через подію у селі Протопопопівка".