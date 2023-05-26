Віз боєприпас у мотоциклі: поліція повідомила подробиці НП на Харківщині
Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за статтею “порушення законів та звичаїв війни” через подію у селі Протопопопівка.
“25 травня до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення про те, що в селі Протопопівка внаслідок детонації невстановленого вибухонебезпечного предмета підірвався чоловік, який перевозив вибуховий пристрій на мотоциклі. Від отриманих травм водій загинув”, – нагадали обставини трагедії у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Читайте також: Віз боєприпас у візку мотоцикла: мешканець Харківщини загинув, ще один поранений
Також, за інформацією поліції, поранення внаслідок цього вибуху отримав 46-річний житель села, який проходив повз місце події. Чоловіка доправили до лікарні.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Віз боєприпас у мотоциклі: поліція повідомила подробиці НП на Харківщині»; з категорії на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 10:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за статтею “порушення законів та звичаїв війни” через подію у селі Протопопопівка".