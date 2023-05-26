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На Харківщині триває розмінування: де сьогодні буде «гучно» – ХОВА

Суспільство 11:26   26.05.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині триває розмінування: де сьогодні буде «гучно» – ХОВА

Сьогодні, 26 травня, у Балаклійській громаді працюють сапери.

«З 11.30 до 12.00 планується контрольований підрив снаряду в селі Волвенкове», – розповіли в ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 11:26;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 26 травня, у Балаклійській громаді працюють сапери.".