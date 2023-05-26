На Харківщині триває розмінування: де сьогодні буде «гучно» – ХОВА
Сьогодні, 26 травня, у Балаклійській громаді працюють сапери.
«З 11.30 до 12.00 планується контрольований підрив снаряду в селі Волвенкове», – розповіли в ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 11:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 26 травня, у Балаклійській громаді працюють сапери.".