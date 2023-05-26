Синегубов сообщил, куда ударили «Шахедами» на Харьковщине ночью

Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что досталось Мерефе и Изюму.

«Прошлой ночью враг нанес удары с помощью БПЛА «Шахед» по г. Мерефа Харьковского района и г. Изюм. В Мерефе повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. В Изюме пострадало здание учебного заведения и гараж с сельхозтехникой, произошли пожары. Предварительно, в результате ночных ударов «Шахедами» никто не пострадал», — сообщил Синегубов в telegram.

Начальник ХОВА также проинформировал, что за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

«В Волчанске Чугуевского района повреждены два жилых дома и хозяйственные постройки. В результате обстрела с. Малая Волчья Чугуевского района повреждены четыре частных жилых дома, хозяйственные постройки, произошел пожар. В с. Циркуны Харьковского района поврежден частный жилой дом. В результате обстрелов г. Купянск повреждены дом и гараж», — перечислил Синегубов.