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Синегубов сообщил, куда ударили «Шахедами» на Харьковщине ночью

Происшествия 08:52   26.05.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил, куда ударили «Шахедами» на Харьковщине ночью Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что досталось Мерефе и Изюму.

«Прошлой ночью враг нанес удары с помощью БПЛА «Шахед» по г. Мерефа Харьковского района и г. Изюм. В Мерефе повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. В Изюме пострадало здание учебного заведения и гараж с сельхозтехникой, произошли пожары. Предварительно, в результате ночных ударов «Шахедами» никто не пострадал», — сообщил Синегубов в telegram.

Начальник ХОВА также проинформировал, что за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

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«В Волчанске Чугуевского района повреждены два жилых дома и хозяйственные постройки. В результате обстрела с. Малая Волчья Чугуевского района повреждены четыре частных жилых дома, хозяйственные постройки, произошел пожар. В с. Циркуны Харьковского района поврежден частный жилой дом. В результате обстрелов г. Купянск повреждены дом и гараж», — перечислил Синегубов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 08:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что досталось Мерефе и Изюму".