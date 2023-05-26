Синєгубов повідомив, куди вдарили “Шахедами” на Харківщині вночі

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що дісталося Мерефі та Ізюму.

“Минулої ночі ворог завдав ударів за допомогою БПЛА “Шахед” по м. Мерефа Харківського району та м. Ізюм. В Мерефі пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. В Ізюмі постраждала будівля закладу освіти та гараж з сільгосптехнікою, сталися пожежі. Попередньо, внаслідок нічних ударів “Шахедами” ніхто не постраждав”, – повідомив Синєгубов у телеграмі.

Начальник ХОВА також поінформував, що минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

“У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 2 житлових будинки та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу с. Мала Вовча Чугуївського району пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа. У с. Циркуни Харківського району пошкоджено приватний житловий будинок. Внаслідок обстрілів м. Куп’янськ пошкоджено будинок та гараж“, – перерахував Синєгубов.