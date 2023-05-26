На Харківщині зафіксовано влучання С-300 та ударних БпЛА – ПС ЗСУ

У ПС ЗСУ повідомили про наслідки нічної ракетної атаки по Україні. За даними командування Повітряних сил, ворог змістив акцент на схід.

“Відмічено влучання ударних БпЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях”, – повідомили в телеграмі Повітряних сил ЗСУ.

Там навели докладні дані про нічну атаку по Україні.

“Чергова нічна атака російських окупантів розпочалась наприкінці минулої доби 25 травня о 22:00 і тривала до 5:00 26 травня.

Цього разу противник змістив напрямок удару на Схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України. Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударного дрона”, – зазначило командування ЗС ЗСУ.

Спільно з іншими підрозділами ЗСУ захисники неба збивали над Україною ракети та дрони у зонах відповідальності повітряних командувань “Схід”, “Центр” та “Південь”.

“Знищено: 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555; 23 ударні дрони “Shahed-136/131”; 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”, “Мерлін-ВР”, — поінформувало командування Повітряних сил.