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На Харківщині зафіксовано влучання С-300 та ударних БпЛА – ПС ЗСУ

Події 08:43   26.05.2023
Оксана Горун
На Харківщині зафіксовано влучання С-300 та ударних БпЛА – ПС ЗСУ

У ПС ЗСУ повідомили про наслідки нічної ракетної атаки по Україні. За даними командування Повітряних сил, ворог змістив акцент на схід.

“Відмічено влучання ударних БпЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях”, – повідомили в телеграмі Повітряних сил ЗСУ.

Там навели докладні дані про нічну атаку по Україні.

“Чергова нічна атака російських окупантів розпочалась наприкінці минулої доби 25 травня о 22:00 і тривала до 5:00 26 травня.
Цього разу противник змістив напрямок удару на Схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України. Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударного дрона”, – зазначило командування ЗС ЗСУ.

Спільно з іншими підрозділами ЗСУ захисники неба збивали над Україною ракети та дрони у зонах відповідальності повітряних командувань “Схід”, “Центр” та “Південь”.

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“Знищено: 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555; 23 ударні дрони “Shahed-136/131”; 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”, “Мерлін-ВР”, — поінформувало командування Повітряних сил.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 08:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ПС ЗСУ повідомили про наслідки нічної ракетної атаки по Україні. За даними командування Повітряних сил, ворог змістив акцент на схід".