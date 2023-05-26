На Харьковщине зафиксированы попадания С-300 и ударных БпЛА — ВС ВСУ
В ВС ВСУ сообщили о последствиях ночной ракетной атаки по Украине. По данным командования Воздушных сил, враг сместил акцент на восток.
«Отмечены попадания ударных БпЛА и нескольких ОКР С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях», — сообщили в telegram Воздушных сил ВСУ.
Там привели подробные данные о ночной атаке по Украине.
«Очередная ночная атака российских оккупантов началась в конце минувших суток 25 мая в 22:00 и продолжалась до 5:00 26 мая. В этот раз противник сместил направление удара на Восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты Сил обороны Украины. Всего зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударного дрона», — отметило командование ВС ВСУ.
Совместно с другими подразделениями ВСУ защитники неба сбивали над Украиной ракеты и дроны в зонах ответственности воздушных командований «Восток», «Центр» и «Юг».
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«Уничтожено: 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/х-555; 23 ударных дрона «Shahed-136/131»; 2 БпЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10», «Мерлин-ВР», — проинформировало командование Воздушных сил.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 08:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ВС ВСУ сообщили о последствиях ночной ракетной атаки по Украине. По данным командования Воздушных сил, враг сместил акцент на восток.".