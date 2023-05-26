В громаде на Харьковщине слышна стрельба: жителей просят сохранять спокойствие
Сегодня, 26 мая, на территории Лозовской громады Харьковской области проводятся учебные стрельбы.
Об этом сообщает в Telegram местное издание LozovaNews.
«Сохраняйте спокойствие!» — призывают жителей.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 13:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 26 мая, на территории Лозовской громады Харьковской области проводятся учебные стрельбы.".