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В громаде на Харьковщине слышна стрельба: жителей просят сохранять спокойствие

Общество 13:19   26.05.2023
Елена Нагорная
В громаде на Харьковщине слышна стрельба: жителей просят сохранять спокойствие

Сегодня, 26 мая, на территории Лозовской громады Харьковской области проводятся учебные стрельбы.

Об этом сообщает в Telegram местное издание LozovaNews.

«Сохраняйте спокойствие!» — призывают жителей.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 13:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 26 мая, на территории Лозовской громады Харьковской области проводятся учебные стрельбы.".