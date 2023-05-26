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У громаді на Харківщині чутно стрільбу: жителів просять зберігати спокій

Суспільство 13:19   26.05.2023
Олена Нагорна
У громаді на Харківщині чутно стрільбу: жителів просять зберігати спокій

Сьогодні, 26 травня, на території Лозівської громади Харківської області проводять навчальні стрільби.

Про це повідомляє у Telegram місцеве видання LozovaNews.

“Зберігайте спокій!” – закликають жителів.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 13:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 26 травня, на території Лозівської громади Харківської області проводять навчальні стрільби.".