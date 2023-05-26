У громаді на Харківщині чутно стрільбу: жителів просять зберігати спокій
Сьогодні, 26 травня, на території Лозівської громади Харківської області проводять навчальні стрільби.
Про це повідомляє у Telegram місцеве видання LozovaNews.
“Зберігайте спокій!” – закликають жителів.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 13:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 26 травня, на території Лозівської громади Харківської області проводять навчальні стрільби.".