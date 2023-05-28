На Салтовке в Харькове отремонтируют после обстрелов еще четыре дома: адреса

Харьковский горсовет заключил четыре договора о проведении восстановительных работ в многоэтажках на Салтовке. Подробности сообщил ХАЦ по результатам мониторинга системы «Прозорро».

В целом на восстановление четырех домов направят 17 млн грн. Два договора в целом на 7,8 млн департамент ЖКХ Харьковского горсовета заключил с ПАО «Трест-Жилстрой-1».

«Речь идет о восстановлении домов по адресам: Салтовское шоссе, 240г, и Амосова, 9а», — отметили в Харьковском антикоррупционном центре.

Субподрядчики по этому договору — ПАО «Южспецатомэнергомонтаж» и ООО «Эверест НП», занимающееся производством окон.

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Еще два договора подписали с ООО «Строительная компания «Векторгруп Девелоп», которая ранее не фигурировала в работах по восстановлению Харькова.

«Планируется, что предприятие отремонтирует дома по адресам: ул. Валентиновская, 54, и ул. Владислава Зубенко, 80а», — сообщили в ХАЦ.