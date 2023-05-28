На Салтівці в Харкові відремонтують після обстрілів ще чотири будинки: адреси
Харківська міськрада уклала чотири договори про проведення відновлювальних робіт у багатоповерхівках на Салтівці. Подробиці повідомив ХАЦ за наслідками моніторингу системи “Прозорро”.
Загалом на відновлення чотирьох будинків спрямують 17 млн грн. Два договори загалом на 7,8 млн департамент ЖКГ Харківської міськради уклав із ПАТ “Трест-Житлобуд-1”.
“Йдеться про відновлення будинків за адресами: Салтівське шосе, 240г, та Амосова, 9а”, – зазначили в Харківському антикорупційному центрі.
Субпідрядники за цим договором – ПАТ “Південспецатоменергомонтаж” та ТОВ “Еверест НП”, що займається виробництвом вікон.
Читайте також: Харків’яни можуть безкоштовно орендувати інструменти та матеріали для ремонту
Ще два договори підписали з ТОВ “Будівельна компанія “Векторгруп Девелоп”, яка раніше не фігурувала у роботах з відновлення Харкова.
“Планується, що підприємство відремонтує будинки за адресами: вул. Валентинівська, 54, та вул. Владислава Зубенка, 80а”, – повідомили в ХАЦ.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Салтівці в Харкові відремонтують після обстрілів ще чотири будинки: адреси»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2023 в 19:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міськрада уклала чотири договори про проведення відновлювальних робіт у багатоповерхівках на Салтівці. Подробиці повідомив ХАЦ за наслідками моніторингу системи “Прозорро”".