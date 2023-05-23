Харків’яни можуть безплатно орендувати інструменти та матеріали для ремонту

У Харкові організували волонтерський простір RepairHub. У ньому можна безплатно орендувати інструменти та матеріали для ремонту чи відновлення приміщень.

“Звернутися по допомогу можуть громади або організації, котрі мають об’єкти для реконструкції пошкоджених приміщень та основний матеріал для цього. Терміни оренди інструментів залежать від обсягу робіт”, – пише пресслужба міськради з посиланням на КУ “Офіс реформ Харкова”.

RepairHub знаходиться за адресою: вул. Плеханівська, 126 та працює щодня, з 10:00 до 18:00. За додатковою інформацією можна звертатися за тел.: +380 (066) 244-59-40, +380 (066) 091-64-35.

Ініціатива реалізується спільно з громадською організацією “Я врятований” за підтримки швейцарської організації Helvetas.



Фото: Харківська міськрада