У Харкові вже стартувала програма єВідновлення – Терехов

Усі комісії, які займатимуться програмою єВідновлення, вже сформовані, повідомив мер Харкова Ігор Терехов під час телемарафону.

За минулий рік відновили 200 багатоповерхових житлових будинків, у планах цього року відновити 50 будинків у Харкові, нагадав Терехов.

«Я вдячний офісу президента Володимира Зеленського, завдяки якому ми отримали субвенцію і будемо відновлювати житловий фонд Харкова, який був розтрощений росіянами. Ми зараз працюємо по системі єВідновлення. Зараз уже всі комісії сформовані, і розпочинаємо цю роботу», – анонсував Терехов.

Також він повідомив, що планує шукати інвесторів і використовувати власні кошти, щоб скоріше відновити місто.

Також Харків уже зараз готується до нового опалювального сезону. Місто почало підготовку відразу після закінчення опалювального сезону, який був найважчим за всю історію Харкова, бо комунальникам 8 разів довелося перезапускати систему опалювання. У рамках підготовки в місті відновлюють котельні, тепломережі, центральні теплові пункти.

«Крім того, ми встановлюємо модульні котельні, які обслуговуватимуть, зокрема, і Північну Салтівку. Вони обладнані генераторами, які у випадку блекауту забезпечать безперебійну подачу тепла, гарячої води та електроенергії в мікрорайони міста Харкова», – повідомив мер.