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У Харкові працюють над відновленням житлового фонду

Суспільство 09:03   23.05.2023
Оксана Горун
У Харкові працюють над відновленням житлового фонду

Роботи з відновлення житлового фонду, який зазнав пошкоджень внаслідок масованих обстрілів армією рф, знаходяться на стадії коригування проєктно-кошторисної документації.

Про це 22 травня повідомив заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Євген Пасенов. Він наголосив, що відновлення об’єктів житлового фонду є першочерговим завданням.

“На теперішній час роботи з відновлення житлового фонду не призупинено, а натомість знаходяться на стадії коригування проєктно-кошторисної документації, зокрема архітектурних, конструктивних, інженерних, технічних і технологічних рішень. Вони мають відповідати вимогам законодавства, яке формується та швидко змінюється в умовах сьогодення”, – зазначив Євген Пасенов.

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За його словами, після проведення усіх необхідних процедур будівельні роботи будуть продовжені.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 09:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Роботи з відновлення житлового фонду, який зазнав пошкоджень внаслідок масованих обстрілів армією рф, знаходяться на стадії коригування проєктно-кошторисної документації".