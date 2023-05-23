У Харкові працюють над відновленням житлового фонду
Роботи з відновлення житлового фонду, який зазнав пошкоджень внаслідок масованих обстрілів армією рф, знаходяться на стадії коригування проєктно-кошторисної документації.
Про це 22 травня повідомив заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Євген Пасенов. Він наголосив, що відновлення об’єктів житлового фонду є першочерговим завданням.
“На теперішній час роботи з відновлення житлового фонду не призупинено, а натомість знаходяться на стадії коригування проєктно-кошторисної документації, зокрема архітектурних, конструктивних, інженерних, технічних і технологічних рішень. Вони мають відповідати вимогам законодавства, яке формується та швидко змінюється в умовах сьогодення”, – зазначив Євген Пасенов.
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За його словами, після проведення усіх необхідних процедур будівельні роботи будуть продовжені.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 09:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Роботи з відновлення житлового фонду, який зазнав пошкоджень внаслідок масованих обстрілів армією рф, знаходяться на стадії коригування проєктно-кошторисної документації".