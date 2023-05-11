Відновлення Харкова: Терехов запросив лютеран і будівельників Азербайджану
Харківський міський голова Ігор Терехов 11 травня провів онлайн-зустріч із представниками 23 закордонних будівельних компаній. Членів Асоціації будівельників Азербайджану мер запросив у Харків, щоб вони на власні очі побачили масштаби руйнувань, а надалі взяли участь у відновленні міста.
“Постраждали будинки, навчальні та медичні заклади, адміністративні будівлі. Щоб усе це відновити, нам потрібні інвестори. Ми зі свого боку гарантуємо прозору процедуру співпраці”, – цитує Терехова пресслужба міськради.
Голова правління Асоціації будівельників Азербайджану Раміз Ісаєв зазначив, що їхні компанії зацікавлені у відновленні зруйнованого житла та інфраструктури Харкова.
Також 11 травня Харківська міськрада та Всесвітня лютеранська федерація підписали меморандум про взаємодію. Серед напрямків – відновлення пошкоджених приватних будинків, капремонт розбитих обстрілами шкіл, надання гуманітарної допомоги.
Керівник команди Всесвітньої лютеранської федерації в Україні Марк Муллан зазначив, що їхня місія в Україні спрямована на соціально-психологічну підтримку людей.
«Ми працюємо в напрямку організації кухонь у Харкові. Також запустили тендер на відбудову 50 квартир, а в червні запустимо ще на 500. Також у майбутньому ми б хотіли допомогти місту з організацією укриттів», – сказав Муллан.
Фото: Харківська міськрада
Читайте також: Терехов: про суму на відновлення Харкова і що відбудують у першу чергу
Новини за темою:
Ви читали новину: «Відновлення Харкова: Терехов запросив лютеран і будівельників Азербайджану»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 19:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов 11 травня провів онлайн-зустріч із представниками 23 закордонних будівельних компаній. Членів Асоціації будівельників Азербайджану мер запросив у Харків, щоб вони на власні очі побачили масштаби руйнувань, а надалі взяли участь у відновленні міста.".