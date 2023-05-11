Відновлення Харкова: Терехов запросив лютеран і будівельників Азербайджану

Харківський міський голова Ігор Терехов 11 травня провів онлайн-зустріч із представниками 23 закордонних будівельних компаній. Членів Асоціації будівельників Азербайджану мер запросив у Харків, щоб вони на власні очі побачили масштаби руйнувань, а надалі взяли участь у відновленні міста.

“Постраждали будинки, навчальні та медичні заклади, адміністративні будівлі. Щоб усе це відновити, нам потрібні інвестори. Ми зі свого боку гарантуємо прозору процедуру співпраці”, – цитує Терехова пресслужба міськради.

Голова правління Асоціації будівельників Азербайджану Раміз Ісаєв зазначив, що їхні компанії зацікавлені у відновленні зруйнованого житла та інфраструктури Харкова.

Також 11 травня Харківська міськрада та Всесвітня лютеранська федерація підписали меморандум про взаємодію. Серед напрямків – відновлення пошкоджених приватних будинків, капремонт розбитих обстрілами шкіл, надання гуманітарної допомоги.

Керівник команди Всесвітньої лютеранської федерації в Україні Марк Муллан зазначив, що їхня місія в Україні спрямована на соціально-психологічну підтримку людей.

«Ми працюємо в напрямку організації кухонь у Харкові. Також запустили тендер на відбудову 50 квартир, а в червні запустимо ще на 500. Також у майбутньому ми б хотіли допомогти місту з організацією укриттів», – сказав Муллан.



Фото: Харківська міськрада