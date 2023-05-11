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Восстановление Харькова: Терехов пригласил лютеран и строителей Азербайджана

Политика 19:55   11.05.2023
Елена Нагорная
Восстановление Харькова: Терехов пригласил лютеран и строителей Азербайджана Фото: Харьковский горсовет

Харьковский городской голова Игорь Терехов 11 мая провел онлайн-встречу с представителями 23 зарубежных строительных компаний. Членов Ассоциации строителей Азербайджана мэр пригласил в Харьков, чтобы они воочию увидели масштабы разрушений, а в дальнейшем — приняли участие в восстановлении города.

«Пострадали дома, учебные и медицинские учреждения, административные здания. Чтобы все это восстановить, нам нужны инвесторы. Мы со своей стороны гарантируем прозрачную процедуру сотрудничества», — цитирует Терехова пресс-служба горсовета.

Председатель правления Ассоциации строителей Азербайджана Рамиз Исаев отметил, что их компании заинтересованы в восстановлении разрушенного жилья и инфраструктуры Харькова.

Также 11 мая Харьковский горсовет и Всемирная лютеранская федерация подписали меморандум о взаимодействии. Среди направлений — восстановление поврежденных частных домов, капремонт разбитых обстрелами школ, оказание гуманитарной помощи.

Руководитель команды Всемирной лютеранской федерации в Украине Марк Муллан отметил, что их миссия в Украине направлена на социально-психологическую поддержку людей.

«Мы работаем в направлении организации кухонь в Харькове. Также запустили тендер на восстановление 50 квартир, а в июне запустим еще на 500. Также в будущем мы бы хотели помочь городу с организацией укрытий», — сказал Муллан.


Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 19:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов 11 мая провел онлайн-встречу с представителями 23 зарубежных строительных компаний. Членов Ассоциации строителей Азербайджана мэр пригласил в Харьков, чтобы они воочию увидели масштабы разрушений, а в дальнейшем — приняли участие в восстановлении города.".