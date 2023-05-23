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В Харькове работают над восстановлением жилищного фонда

Общество 09:03   23.05.2023
Оксана Горун
В Харькове работают над восстановлением жилищного фонда Фото: пресс-служба ХГС

Работы по восстановлению жилищного фонда, который получил повреждения вследствие массированных обстрелов армией рф, находятся на стадии корректировки проектно-сметной документации.

Об этом 22 мая сообщил заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Евгений Пасенов. Он подчеркнул, что восстановление объектов жилищного фонда является первоочередной задачей.

«В настоящее время работы по восстановлению жилищного фонда не приостановлены, а находятся на стадии корректировки проектно-сметной документации, в частности архитектурных, конструктивных, инженерных, технических и технологических решений. Они должны отвечать требованиям законодательства, которое формируется и быстро меняется в сегодняшних условиях», — отметил Евгений Пасенов.

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По его словам, после проведения всех необходимых процедур строительные работы будут продолжены.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 09:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работы по восстановлению жилищного фонда, который получил повреждения вследствие массированных обстрелов армией рф, находятся на стадии корректировки проектно-сметной документации".