В Харькове работают над восстановлением жилищного фонда

Работы по восстановлению жилищного фонда, который получил повреждения вследствие массированных обстрелов армией рф, находятся на стадии корректировки проектно-сметной документации.

Об этом 22 мая сообщил заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Евгений Пасенов. Он подчеркнул, что восстановление объектов жилищного фонда является первоочередной задачей.

«В настоящее время работы по восстановлению жилищного фонда не приостановлены, а находятся на стадии корректировки проектно-сметной документации, в частности архитектурных, конструктивных, инженерных, технических и технологических решений. Они должны отвечать требованиям законодательства, которое формируется и быстро меняется в сегодняшних условиях», — отметил Евгений Пасенов.

По его словам, после проведения всех необходимых процедур строительные работы будут продолжены.