В Харькове работают над восстановлением жилищного фонда
Работы по восстановлению жилищного фонда, который получил повреждения вследствие массированных обстрелов армией рф, находятся на стадии корректировки проектно-сметной документации.
Об этом 22 мая сообщил заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Евгений Пасенов. Он подчеркнул, что восстановление объектов жилищного фонда является первоочередной задачей.
«В настоящее время работы по восстановлению жилищного фонда не приостановлены, а находятся на стадии корректировки проектно-сметной документации, в частности архитектурных, конструктивных, инженерных, технических и технологических решений. Они должны отвечать требованиям законодательства, которое формируется и быстро меняется в сегодняшних условиях», — отметил Евгений Пасенов.
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По его словам, после проведения всех необходимых процедур строительные работы будут продолжены.
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 09:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работы по восстановлению жилищного фонда, который получил повреждения вследствие массированных обстрелов армией рф, находятся на стадии корректировки проектно-сметной документации".