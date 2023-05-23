В Харькове уже стартовала программа єВідновлення – Терехов
Все комиссии, которые будут заниматься программой єВідновлення, уже сформированы, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов во время телемарафона.
За прошлый год восстановили 200 многоэтажных жилых домов, в планах на этот год восстановить 50 домов в Харькове, напомнил Терехов.
«Я благодарен офису президента Владимира Зеленского, благодаря которому мы получили субвенцию и будем восстанавливать жилищный фонд Харькова, который разбили россияне. Мы сейчас работаем по системе єВідновлення. Сейчас уже все комиссии сформированы, и приступаем к этой работе», — анонсировал Терехов.
Также он сообщил, что планирует искать инвесторов и использовать собственные бюджетные средства Харькова, чтобы поскорее восстановить город.
Также Харьков уже сейчас готовится к новому отопительному сезону. Город начал подготовку сразу после окончания отопительного сезона, который был самым трудным за всю историю Харькова, потому что коммунальщикам 8 раз пришлось перезапускать систему отопления. В рамках подготовки в городе возобновляются котельные, теплосети, центральные тепловые пункты.
«Кроме того, мы устанавливаем модульные котельные, которые будут обслуживать, в частности, и Северную Салтовку. Они оборудованы генераторами, которые в случае блекаута обеспечат бесперебойную подачу тепла, горячей воды и электроэнергии в микрорайоны города Харькова», – сообщил мэр.
Читайте также: В Харькове работают над восстановлением жилищного фонда
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове уже стартовала программа єВідновлення – Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 18:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все комиссии, которые будут заниматься программой Е-відновлення, уже сформированы, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов во время телемарафона.".