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В Харькове уже стартовала программа єВідновлення – Терехов

Общество 18:38   23.05.2023
Оксана Якушко
В Харькове уже стартовала программа єВідновлення – Терехов

Все комиссии, которые будут заниматься программой єВідновлення, уже сформированы, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов во время телемарафона.

За прошлый год восстановили 200 многоэтажных жилых домов, в планах на этот год восстановить 50 домов в Харькове, напомнил Терехов.

«Я благодарен офису президента Владимира Зеленского, благодаря которому мы получили субвенцию и будем восстанавливать жилищный фонд Харькова, который разбили россияне. Мы сейчас работаем по системе єВідновлення. Сейчас уже все комиссии сформированы, и приступаем к этой работе», — анонсировал Терехов.

Также он сообщил, что планирует искать инвесторов и использовать собственные бюджетные средства Харькова, чтобы поскорее восстановить город.

Также Харьков уже сейчас готовится к новому отопительному сезону. Город начал подготовку сразу после окончания отопительного сезона, который был самым трудным за всю историю Харькова, потому что коммунальщикам 8 раз пришлось перезапускать систему отопления. В рамках подготовки в городе возобновляются котельные, теплосети, центральные тепловые пункты.

«Кроме того, мы устанавливаем модульные котельные, которые будут обслуживать, в частности, и Северную Салтовку. Они оборудованы генераторами, которые в случае блекаута обеспечат бесперебойную подачу тепла, горячей воды и электроэнергии в микрорайоны города Харькова», – сообщил мэр.

Читайте также: В Харькове работают над восстановлением жилищного фонда

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 18:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все комиссии, которые будут заниматься программой Е-відновлення, уже сформированы, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов во время телемарафона.".