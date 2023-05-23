Харьковчане могут бесплатно арендовать инструменты и материалы для ремонта
В Харькове организовали волонтерское пространство RepairHub. В нем можно бесплатно арендовать инструменты и материалы для ремонта или восстановления помещений.
«Обращаться за помощью могут громады или организации, которые имеют объекты для реконструкции поврежденных помещений и основной материал для этого. Сроки аренды инструментов зависят от объема работ», — пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на КУ «Офис реформ Харькова».
RepairHub находится по адресу: ул. Плехановская, 126 и работает ежедневно, с 10:00 до 18:00. За дополнительной информацией можно обращаться по тел.: +380 (066) 244-59-40, +380 (066) 091-64-35.
Инициатива реализуется совместно с общественной организацией «Я врятований» при поддержке швейцарской организации Helvetas.
Фото: Харьковский горсовет
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2023 в 22:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове организовали волонтерское пространство RepairHub. В нем можно бесплатно арендовать инструменты и материалы для ремонта или восстановления помещений.".