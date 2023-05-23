Харьковчане могут бесплатно арендовать инструменты и материалы для ремонта

В Харькове организовали волонтерское пространство RepairHub. В нем можно бесплатно арендовать инструменты и материалы для ремонта или восстановления помещений.

«Обращаться за помощью могут громады или организации, которые имеют объекты для реконструкции поврежденных помещений и основной материал для этого. Сроки аренды инструментов зависят от объема работ», — пишет пресс-служба горсовета со ссылкой на КУ «Офис реформ Харькова».

RepairHub находится по адресу: ул. Плехановская, 126 и работает ежедневно, с 10:00 до 18:00. За дополнительной информацией можно обращаться по тел.: +380 (066) 244-59-40, +380 (066) 091-64-35.

Инициатива реализуется совместно с общественной организацией «Я врятований» при поддержке швейцарской организации Helvetas.



Фото: Харьковский горсовет