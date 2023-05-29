На Харьковщине из-за обстрела возник пожар: данные ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что за сутки в регионе произошло 18 пожаров, один из них — из-за вражеского обстрела.

«В 17:25 спасатели 44-й ГСПЧ выезжали на тушение пожара, вызванного обстрелом со стороны оккупационных войск рф в с. Петропавловка Купянской громады. На территории частного домовладения горели две хозяйственные постройки на площади 60 кв.м. Работали две единицы спасательной техники и восемь человек личного состава ГСЧС. В 18:30 пожар удалось обуздать», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также спасатели выезжали на место «прилета» в Волчанских Хуторах Чугуевского района, произошедшего накануне.

«В целях выяснения последствий этого удара в 09:00 спасатели 47-й ГСПЧ выехали к месту обстрела. Проверкой выявлены многочисленные повреждения трех частных домов, здания культуры и административного здания», — сообщили в ГСЧС.

28 мая спасатели информировали о том, что во время обстрела Харьковщины ранения получила женщина.