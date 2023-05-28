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Во время обстрела Харьковщины ранение получила женщина (фото)

Происшествия 21:43   28.05.2023
Оксана Горун
Во время обстрела Харьковщины ранение получила женщина (фото) Фото: ГСЧС

28 мая армия РФ интенсивно обстреливала населенные пункты Купянского района Харьковщины, сообщили в ГСЧС.

«Враг попал в частный сектор с. Петропавловка, в результате чего загорелись два хозяйственных сооружения на общей площади 60 кв.м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Также в результате обстрела частного сектора в с. Кучеровка Купянского района получила осколочные ранения местная жительница, женщина 1949 г.р.», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Последствия обстрелов Купянского района Харьковщины 28 мая 4
Фото: ГСЧС
Последствия обстрелов Купянского района Харьковщины 28 мая 3
Фото: ГСЧС
Последствия обстрелов Купянского района Харьковщины 28 мая 2
Фото: ГСЧС
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 21:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 мая армия РФ интенсивно обстреливала населенные пункты Купянского района Харьковщины, сообщили в ГСЧС".