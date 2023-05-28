Во время обстрела Харьковщины ранение получила женщина (фото)
Фото: ГСЧС
28 мая армия РФ интенсивно обстреливала населенные пункты Купянского района Харьковщины, сообщили в ГСЧС.
«Враг попал в частный сектор с. Петропавловка, в результате чего загорелись два хозяйственных сооружения на общей площади 60 кв.м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Также в результате обстрела частного сектора в с. Кучеровка Купянского района получила осколочные ранения местная жительница, женщина 1949 г.р.», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 21:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 мая армия РФ интенсивно обстреливала населенные пункты Купянского района Харьковщины, сообщили в ГСЧС".