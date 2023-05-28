Самой обстреливаемой громаде Харьковщины передали медицинский транспорт

28 мая Купянской громаде передали два автомобиля Mercedes Sprinter, которые поступили в область при содействии Правительства Германии и благотворительного проекта Phoenix 4UA.

В громаде из-за оккупации и обстрелов существенно пострадала инфраструктура — в том числе медицинская.

«Оккупанты разграбили или уничтожили значительную часть коммунальной техники и оборудования, — отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов. — Полученный транспорт поможет спасать наших людей и пригодится медицинским учреждениям как Купянской, так и прилежащих громад».

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщил, что после оформления всех документов автомобили доставят в Купянскую громаду, где они сразу приступят к работе.