Live
  • Воскресенье 28.05.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Самой обстреливаемой громаде Харьковщины передали медицинский транспорт

Общество 20:48   28.05.2023
Оксана Горун
Самой обстреливаемой громаде Харьковщины передали медицинский транспорт Фото: ХОВА

28 мая Купянской громаде передали два автомобиля Mercedes Sprinter, которые поступили в область при содействии Правительства Германии и благотворительного проекта Phoenix 4UA.

В громаде из-за оккупации и обстрелов существенно пострадала инфраструктура — в том числе медицинская.

«Оккупанты разграбили или уничтожили значительную часть коммунальной техники и оборудования, — отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов. — Полученный транспорт поможет спасать наших людей и пригодится медицинским учреждениям как Купянской, так и прилежащих громад».

Читайте также: Харьковским чрезвычайникам сделали подарок коллеги из США (фото, видео)

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщил, что после оформления всех документов автомобили доставят в Купянскую громаду, где они сразу приступят к работе.

Медицинскую технику передали Купянской громаде
Фото: ХОВА
Автор: Оксана Горун
Популярно
Эрдоган побеждает на выборах президента Турции
Эрдоган побеждает на выборах президента Турции
28.05.2023
На Салтовке в Харькове отремонтируют после обстрелов еще четыре дома: адреса
На Салтовке в Харькове отремонтируют после обстрелов еще четыре дома: адреса
28.05.2023
«Палками гоняли экстрасенсов»: харьковские волонтеры — о поисках Виолетты
«Палками гоняли экстрасенсов»: харьковские волонтеры — о поисках Виолетты
28.05.2023
Может ли Купянск стать «вторым Бахмутом»: ответ ВСУ
Может ли Купянск стать «вторым Бахмутом»: ответ ВСУ
28.05.2023
Самой обстреливаемой громаде Харьковщины передали медицинский транспорт
Самой обстреливаемой громаде Харьковщины передали медицинский транспорт
28.05.2023
Армия РФ нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
Армия РФ нанесла авиаудары по трем населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
28.05.2023

Новости по теме:

15:36
Найденная на Харьковщине Виолетта — в отделении интенсивной терапии
15:23
Может ли Купянск стать «вторым Бахмутом»: ответ ВСУ
22:22
Погиб 60-летний мужчина из-за обстрела Харьковщины вечером – полиция
16:40
61-летняя женщина погибла на Харьковщине в результате обстрела – Синегубов
15:16
Двухлетнюю Виолетту, заблудившуюся на Харьковщине, осмотрели врачи — Синегубов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Самой обстреливаемой громаде Харьковщины передали медицинский транспорт»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 20:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 мая Купянской громаде передали два автомобиля Mercedes Sprinter, которые поступили в область при содействии Правительства Германии и благотворительного проекта Phoenix 4UA".