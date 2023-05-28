Самой обстреливаемой громаде Харьковщины передали медицинский транспорт
Фото: ХОВА
28 мая Купянской громаде передали два автомобиля Mercedes Sprinter, которые поступили в область при содействии Правительства Германии и благотворительного проекта Phoenix 4UA.
В громаде из-за оккупации и обстрелов существенно пострадала инфраструктура — в том числе медицинская.
«Оккупанты разграбили или уничтожили значительную часть коммунальной техники и оборудования, — отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов. — Полученный транспорт поможет спасать наших людей и пригодится медицинским учреждениям как Купянской, так и прилежащих громад».
Читайте также: Харьковским чрезвычайникам сделали подарок коллеги из США (фото, видео)
Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщил, что после оформления всех документов автомобили доставят в Купянскую громаду, где они сразу приступят к работе.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Самой обстреливаемой громаде Харьковщины передали медицинский транспорт»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 20:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 мая Купянской громаде передали два автомобиля Mercedes Sprinter, которые поступили в область при содействии Правительства Германии и благотворительного проекта Phoenix 4UA".