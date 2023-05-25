Харьковским чрезвычайникам сделали подарок коллеги из США (фото, видео)

25 мая спасатели в Харькове показали две пожарные машины, которые получили в подарок от американских коллег.

Ранее чрезвычайники ездили в США, и там американцы пообещали им такую технику, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Харьковчане встречались с представителями благотворительных фондов и пожарными из Индианаполиса, Чикаго, Нью-Йорка и других американских городов. Именно тогда, в ходе обмена опытом в сфере пожаротушения и проведения спасательных работ, американские пожарные, которые были поражены примером героической боевой работы украинских коллег в условиях войны, решили помочь им, бесплатно передав две пожарно-спасательные машины», — рассказывают в ведомстве.

Харьковчане получили пожарную автоцистерну и коленчатый автоподъемник. Техника не новая, однако полностью автоматизирована, имеет цифровое и дистанционное управление агрегатами, отмечают в ГСЧС.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области