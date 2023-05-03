Внедорожники и «скорую» получили военные Харьковской области (фото)

Три внедорожника и авто экстренной помощи получили 3 мая военные Харьковской области.

Внедорожники передали волонтеры БФ «Ладошки-ЮА» и латвийская БО Agendum. «Скорая» поступила от БФ «Открытые глаза». Она оснащена дефибриллятором, инфузионным насосом, носилками и другим оборудованием, передает пресс-служба ХОВА.

«Сегодня обеспечили четыре подразделения необходимыми автомобилями. Эти полноприводные внедорожники выносливые и преодолеют любое бездорожье, а авто экстренной помощи спасет не одну жизнь», — отметил заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.

Также защитникам передали защитные маскировочные сетки и продукты.



Фото: ХОВА