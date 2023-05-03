Внедорожники и «скорую» получили военные Харьковской области (фото)
Фото: ХОВА
Три внедорожника и авто экстренной помощи получили 3 мая военные Харьковской области.
Внедорожники передали волонтеры БФ «Ладошки-ЮА» и латвийская БО Agendum. «Скорая» поступила от БФ «Открытые глаза». Она оснащена дефибриллятором, инфузионным насосом, носилками и другим оборудованием, передает пресс-служба ХОВА.
«Сегодня обеспечили четыре подразделения необходимыми автомобилями. Эти полноприводные внедорожники выносливые и преодолеют любое бездорожье, а авто экстренной помощи спасет не одну жизнь», — отметил заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.
Также защитникам передали защитные маскировочные сетки и продукты.
Фото: ХОВА
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 18:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три внедорожника и авто экстренной помощи получили 3 мая военные Харьковской области.".