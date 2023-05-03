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Позашляховики та “швидку” отримали військові Харківської області (фото)

Суспільство 18:41   03.05.2023
Олена Нагорна
Позашляховики та “швидку” отримали військові Харківської області (фото)

Три позашляховики та авто екстреної допомоги отримали 3 травня військові Харківської області.

Позашляховики передали волонтери БФ “Долоньки-ЮА” та латвійська БО Agendum. “Швидка” надійшла від БФ “Відкриті очі”. Вона оснащена дефібрилятором, інфузійним насосом, носилками та іншим обладнанням, повідомляє пресслужба ХОВА.

“Сьогодні забезпечили чотири підрозділи необхідними автівками. Ці повнопривідні позашляховики витривалі і подолають будь-яке бездоріжжя, а авто екстреної допомоги врятує не одне життя”, – зазначив заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

Також захисникам передали захисні маскувальні сітки та продукти.


Фото: ХОВА

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 18:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три позашляховики та авто екстреної допомоги отримали 3 травня військові Харківської області.".