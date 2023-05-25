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Харківським надзвичайникам зробили подарунок колеги зі США (фото, відео)

Події 22:46   25.05.2023
Олена Нагорна
Харківським надзвичайникам зробили подарунок колеги зі США (фото, відео)

25 травня рятувальники у Харкові показали дві пожежні машини, які отримали в подарунок від американських колег.

Раніше надзвичайники їздили до США, і там американці пообіцяли їм таку техніку, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Харків’яни зустрічались із представниками благодійних фондів і пожежниками з Індіанаполіса, Чикаго, Нью-Йорка та інших американських міст. Саме тоді, в ході обміну досвідом у сфері пожежогасіння та проведення рятувальних робіт, американські вогнеборці, які були вражені прикладом героїчної бойової роботи українських колег в умовах війни, вирішили допомогти їм, безплатно передавши дві пожежно-рятувальні машини”, – розповідають у відомстві.

Харків’яни отримали пожежну автоцистерну та колінчастий автопідйомник. Техніка не нова, проте повністю автоматизована, має цифрове та дистанційне керування агрегатами, зазначають у ДСНС.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 22:46;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 травня рятувальники у Харкові показали дві пожежні машини, які отримали в подарунок від американських колег.".