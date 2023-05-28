Live
  • Неділя 28.05.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Найбільш обстрілюваній громаді Харківщини передали медичний транспорт

Суспільство 20:48   28.05.2023
Оксана Горун
Найбільш обстрілюваній громаді Харківщини передали медичний транспорт

28 травня Куп’янській громаді передали два автомобілі Mercedes Sprinter, які надійшли в область за сприяння Уряду Німеччини та благодійного проєкту Phoenix 4UA.

У громаді через окупацію та обстріли істотно постраждала інфраструктура – у тому числі медична.

“Окупанти пограбували або знищили значну частину комунальної техніки та обладнання, – зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов. –  Отриманий транспорт допоможе рятували наших людей та стане в пригоді медичним закладам як Куп’янської, так і прилеглих громад”.

Читайте також: Харківським надзвичайникам зробили подарунок колеги зі США (фото, відео)

Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін повідомив, що після оформлення всіх документів автомобілі доставлять до Куп’янської громади, де вони одразу розпочнуть роботу.

Медичну техніку передали Куп'янській громаді

Автор: Оксана Горун
Популярно
Під час пошуку Віолетти на Харківщині знаходили нерозірвані снаряди та міни
Під час пошуку Віолетти на Харківщині знаходили нерозірвані снаряди та міни
28.05.2023
Ердоган перемагає на виборах президента Туреччини
Ердоган перемагає на виборах президента Туреччини
28.05.2023
Армія РФ завдала авіаударів по трьох населених пунктах Харківщини – Генштаб
Армія РФ завдала авіаударів по трьох населених пунктах Харківщини – Генштаб
28.05.2023
Вібрація у Києві: Кличко заявив, що перевозили потужну зброю на фронт
Вібрація у Києві: Кличко заявив, що перевозили потужну зброю на фронт
28.05.2023
Під час другого туру виборів у Туреччині Ердоган роздавав людям гроші (відео)
Під час другого туру виборів у Туреччині Ердоган роздавав людям гроші (відео)
28.05.2023

Новини за темою:

15:36
Знайдена на Харківщині Віолетта – у відділенні інтенсивної терапії
15:23
Чи може Куп’янськ стати “другим Бахмутом”: відповідь ЗСУ
22:22
Загинув 60-річний чоловік через обстріл Харківщини увечері – поліція
16:40
61-річна жінка загинула на Харківщині внаслідок обстрілу – Синєгубов
15:16
Дворічну Віолетту, яка заблукала на Харківщині, оглянули медики – Синєгубов

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Найбільш обстрілюваній громаді Харківщини передали медичний транспорт»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2023 в 20:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 травня Куп’янській громаді передали два автомобілі Mercedes Sprinter, які надійшли в область за сприяння Уряду Німеччини та благодійного проєкту Phoenix 4UA".