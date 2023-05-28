Найбільш обстрілюваній громаді Харківщини передали медичний транспорт
28 травня Куп’янській громаді передали два автомобілі Mercedes Sprinter, які надійшли в область за сприяння Уряду Німеччини та благодійного проєкту Phoenix 4UA.
У громаді через окупацію та обстріли істотно постраждала інфраструктура – у тому числі медична.
“Окупанти пограбували або знищили значну частину комунальної техніки та обладнання, – зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов. – Отриманий транспорт допоможе рятували наших людей та стане в пригоді медичним закладам як Куп’янської, так і прилеглих громад”.
Читайте також: Харківським надзвичайникам зробили подарунок колеги зі США (фото, відео)
Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін повідомив, що після оформлення всіх документів автомобілі доставлять до Куп’янської громади, де вони одразу розпочнуть роботу.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Найбільш обстрілюваній громаді Харківщини передали медичний транспорт»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2023 в 20:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 травня Куп’янській громаді передали два автомобілі Mercedes Sprinter, які надійшли в область за сприяння Уряду Німеччини та благодійного проєкту Phoenix 4UA".