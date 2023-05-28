Найбільш обстрілюваній громаді Харківщини передали медичний транспорт

28 травня Куп’янській громаді передали два автомобілі Mercedes Sprinter, які надійшли в область за сприяння Уряду Німеччини та благодійного проєкту Phoenix 4UA.

У громаді через окупацію та обстріли істотно постраждала інфраструктура – у тому числі медична.

“Окупанти пограбували або знищили значну частину комунальної техніки та обладнання, – зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов. – Отриманий транспорт допоможе рятували наших людей та стане в пригоді медичним закладам як Куп’янської, так і прилеглих громад”.

Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін повідомив, що після оформлення всіх документів автомобілі доставлять до Куп’янської громади, де вони одразу розпочнуть роботу.