Під час обстрілу Харківщини поранення дістала жінка (фото)

28 травня армія РФ інтенсивно обстрілювала населені пункти Куп’янського району Харківщини, повідомили в ДСНС.

“Ворог поцілив у приватний сектор с. Петропавлівка, внаслідок чого загорілися дві господарчі споруди на загальній площі 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Також в результаті обстрілу приватного сектору у с. Кучерівка Куп’янського району, отримала осколкові поранення місцева мешканка, жінка 1949 р.н.“, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.