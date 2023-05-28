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Під час обстрілу Харківщини поранення дістала жінка (фото)

Події 21:43   28.05.2023
Оксана Горун
Під час обстрілу Харківщини поранення дістала жінка (фото) Фото: ДСНС

28 травня армія РФ інтенсивно обстрілювала населені пункти Куп’янського району Харківщини, повідомили в ДСНС.

Ворог поцілив у приватний сектор с. Петропавлівка, внаслідок чого загорілися дві господарчі споруди на загальній площі 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Також в результаті обстрілу приватного сектору у с. Кучерівка Куп’янського району, отримала осколкові поранення місцева мешканка, жінка 1949 р.н.“, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Наслідки обстрілів Куп'янського району Харківщини 28 травня 4
Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Куп'янського району Харківщини 28 травня 3
Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Куп'янського району Харківщини 28 травня 2
Фото: ДСНС
Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2023 в 21:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 травня армія РФ інтенсивно обстрілювала населені пункти Куп’янського району Харківщини, повідомили в ДСНС".