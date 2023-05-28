Під час обстрілу Харківщини поранення дістала жінка (фото)
Фото: ДСНС
28 травня армія РФ інтенсивно обстрілювала населені пункти Куп’янського району Харківщини, повідомили в ДСНС.
“Ворог поцілив у приватний сектор с. Петропавлівка, внаслідок чого загорілися дві господарчі споруди на загальній площі 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Також в результаті обстрілу приватного сектору у с. Кучерівка Куп’янського району, отримала осколкові поранення місцева мешканка, жінка 1949 р.н.“, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2023 в 21:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 травня армія РФ інтенсивно обстрілювала населені пункти Куп’янського району Харківщини, повідомили в ДСНС".