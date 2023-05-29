На Харківщині через обстріл виникла пожежа: дані ДСНС
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що за добу в регіоні сталося 18 пожеж, одна з них – через обстріл.
” О 17:25 рятувальники 44-ї ДРПЧ виїздили на гасіння пожежі, спричиненої обстрілом з боку окупаційних військ рф у с. Петропавлівка Куп’янської громади. На території приватного домоволодіння горіли дві господарчі споруди на площі 60 кв.м. Працювали дві одиниці рятувальної техніки та вісім чоловік особового складу ДСНС. О 18:30 пожежу вдалось приборкати.”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також рятувальники виїжджали на місце “прильоту” у Вовчанських Хуторах Чугуївського району, що стався напередодні.
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“З метою з’ясування наслідків цього удару о 09:00 рятувальники 47-ї ДРПЧ виїхали до місця обстрілу. Перевіркою виявлені чисельні пошкодження трьох приватних осель, будинку культури та адміністративної будівлі”, – повідомили в ДСНС.
28 травня рятувальники інформували про те, що під час обстрілу Харківщини поранення дістала жінка.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 08:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що за добу в регіоні сталося 18 пожеж, одна з них – через обстріл".