На Харківщині через обстріл виникла пожежа: дані ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що за добу в регіоні сталося 18 пожеж, одна з них – через обстріл.

” О 17:25 рятувальники 44-ї ДРПЧ виїздили на гасіння пожежі, спричиненої обстрілом з боку окупаційних військ рф у с. Петропавлівка Куп’янської громади. На території приватного домоволодіння горіли дві господарчі споруди на площі 60 кв.м. Працювали дві одиниці рятувальної техніки та вісім чоловік особового складу ДСНС. О 18:30 пожежу вдалось приборкати.”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також рятувальники виїжджали на місце “прильоту” у Вовчанських Хуторах Чугуївського району, що стався напередодні.

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“З метою з’ясування наслідків цього удару о 09:00 рятувальники 47-ї ДРПЧ виїхали до місця обстрілу. Перевіркою виявлені чисельні пошкодження трьох приватних осель, будинку культури та адміністративної будівлі”, – повідомили в ДСНС.

28 травня рятувальники інформували про те, що під час обстрілу Харківщини поранення дістала жінка.