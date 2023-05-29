Терехов ответил Гладкову, предложившему присоединить Харьков к Белгородщине
Мэр Харькова Игорь Терехов назвал бредом слова губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова, который заявил, что лучшее решение проблемы обстрелов его региона — присоединение Харькова к Белгородщине.
“Смешно. Смешно было слышать этот бред, который говорился. Потому что Белгородская область в Харькове воспринимается исключительно как “БНР”. Поэтому говорить о присоединении, еще и со стороны России. Они хотели захватить Харьков еще с февраля прошлого года. Тот бред, который он произнес, пусть будет утешительным для него”, — сказав Терехов в комментарии изданию “Настоящее время”.
Мер в очередной раз подчеркнул, что Харьков был, есть и будет украинским городом.
“Если взять население Белгорода, то это всего лишь один район Харькова”, — добавил Терехов.
Видео: «Настоящее время»
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Напомним, что Гладков в интервью российским пропагандистам с канала «Россия» заявил: «Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области».
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 20:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов назвал бредом слова губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова, который заявил, что лучшее решение проблемы обстрелов его региона — присоединение Харькова к Белгородщине.".