Терехов ответил Гладкову, предложившему присоединить Харьков к Белгородщине

Мэр Харькова Игорь Терехов назвал бредом слова губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова, который заявил, что лучшее решение проблемы обстрелов его региона — присоединение Харькова к Белгородщине.

“Смешно. Смешно было слышать этот бред, который говорился. Потому что Белгородская область в Харькове воспринимается исключительно как “БНР”. Поэтому говорить о присоединении, еще и со стороны России. Они хотели захватить Харьков еще с февраля прошлого года. Тот бред, который он произнес, пусть будет утешительным для него”, — сказав Терехов в комментарии изданию “Настоящее время”.

Мер в очередной раз подчеркнул, что Харьков был, есть и будет украинским городом.

“Если взять население Белгорода, то это всего лишь один район Харькова”, — добавил Терехов.

Видео: «Настоящее время»

Напомним, что Гладков в интервью российским пропагандистам с канала «Россия» заявил: «Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области».