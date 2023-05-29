Live
  • Понедельник 29.05.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.32
    • 🟢

Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области

Мир 10:11   29.05.2023
Оксана Горун
Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области

Так белгородский губернатор Гладков отреагировал на вопрос, что нужно сделать для безопасности Белгородской области РФ.

«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области», — заявил Гладков в интервью российским пропагандистам с канала «Россия».

Ранее, 27 мая, Гладков пожаловался, что сам попал под обстрел — при попытке попасть в Шебекино.

Читайте также: Мобильные группы за 24 часа продвинулись вглубь РФ на треть площади Бахмута

«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — плакался губернатор. Во всех своих заявлениях Гладков не уточнил, когда и почему вдруг в Белгородской области стало небезопасно жить (и не связано ли это с войной, развязанной РФ против Украины).

Автор: Оксана Горун
Популярно
Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области
Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области
29.05.2023
Ночной ракетный удар, атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины (обновлено)
Ночной ракетный удар, атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины (обновлено)
29.05.2023
Несколько самолетов ВСУ ежедневно используют ракеты Storm Shadow — эксперт
Несколько самолетов ВСУ ежедневно используют ракеты Storm Shadow — эксперт
29.05.2023
В Харьковской области неделю будут ремонтировать автодорогу: карта объезда
В Харьковской области неделю будут ремонтировать автодорогу: карта объезда
29.05.2023
«Палками гоняли экстрасенсов»: харьковские волонтеры — о поисках Виолетты
«Палками гоняли экстрасенсов»: харьковские волонтеры — о поисках Виолетты
28.05.2023
Залужный сообщил подробности ночного ракетного удара и атаки «Шахедов»
Залужный сообщил подробности ночного ракетного удара и атаки «Шахедов»
29.05.2023

Новости по теме:

08:33
ISW о подготовке обороны Белгородщины: ТрО без оружия и Пригожин с землянками
19:43
На Белгородщине без объяснений отменили контртеррористическую операцию
11:42
Атака в Белгородской области застала российских комментаторов врасплох — ISW
11:20
«О каком отвлечении внимания говорит российская пропаганда?» — Коваленко
11:09
Мобильные группы за 24 часа продвинулись вглубь РФ на треть площади Бахмута

  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 10:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Так белгородский губернатор Гладков отреагировал на вопрос, что нужно сделать для безопасности Белгородской области РФ".