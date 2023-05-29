Белгородский губернатор заявил, что Харьков нужно присоединить к его области
Так белгородский губернатор Гладков отреагировал на вопрос, что нужно сделать для безопасности Белгородской области РФ.
«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области», — заявил Гладков в интервью российским пропагандистам с канала «Россия».
Ранее, 27 мая, Гладков пожаловался, что сам попал под обстрел — при попытке попасть в Шебекино.
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«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — плакался губернатор. Во всех своих заявлениях Гладков не уточнил, когда и почему вдруг в Белгородской области стало небезопасно жить (и не связано ли это с войной, развязанной РФ против Украины).
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 10:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Так белгородский губернатор Гладков отреагировал на вопрос, что нужно сделать для безопасности Белгородской области РФ".