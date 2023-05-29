Бєлгородський губернатор заявив, що Харків треба приєднати до його області
Так бєлгородський губернатор Гладков відреагував на питання, що потрібно зробити для безпеки Бєлгородської області РФ.
“Харків приєднати до Бєлгородської області. Це найкращий спосіб вирішення проблеми обстрілів Бєлгородської області”, – заявив Гладков в інтерв’ю російським пропагандистам з каналу “Росія”.
Раніше, 27 травня, Гладков поскаржився, що сам потрапив під обстріл – при спробі потрапити до Шебекіно.
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“Потрапити до Шебекіно сам зміг лише з другого разу. Перший раз, в’їхавши до міста, потрапили під обстріл. Навіть не зміг вийти з машини. Снаряди розривалися на сусідній вулиці”, – плакався губернатор. У всіх своїх заявах Гладков не уточнив, коли та чому раптом на Бєлгородщині стало небезпечно жити (і чи не пов’язано це з війною, розв’язаною РФ проти України).
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 10:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Так бєлгородський губернатор Гладков відреагував на питання, що потрібно зробити для безпеки Бєлгородської області РФ".